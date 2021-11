Teadlased tuvastasid tõenäolise põhjuse, mis muudab Delta tüve oluliselt nakkavamaks

Uuringud on näidanud, et mõnel juhul saab lõhustumist vähendada mahukate suhkrumolekulide lisamisega lõhustamiskoha kõrvale – protsessi viivad läbi ensüümid, mida nimetatakse GALNTideks. Teadurite meeskond tahtis teada, kas see juhtub SARS-CoV-2 valguga ja kui jah, siis kas see muudab valgu funktsiooni.