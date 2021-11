Haigekassa: Covid-19 vaktsineeritud vajavad neli korda vähem haiglaravi

Näiteks selgus haigekassale esitatud raviarvete analüüsist, et vaktsineeritud inimesed vajavad üle nelja korra vähem haiglaravi ning üle viie korra vähem intensiivravi.

Haigekassa analüütika osakonna juhataja dr. Kadri Haller-Kikkatalo ütles, et ka raviarved räägivad sama, mida rõhutavad nii arstid kui teadusnõukoja liikmed – Covid-19 vastane vaktsineerimine vähendab raskelt haigestumist ja suremust, samuti on vaktsineeritud inimeste ravikulud väiksemad.

«Arvestades, et Covid-19 on tänaseks Eesti inimestele maksudest kogutud raviraha kaudu maksma läinud üle 55 miljoni euro, millele lisandub veel 50 miljonit eurot üldiseid kulusid nagu maskid, haiglavoodite valmisolekutasu, on lisaks säästetud tervisele oluline ka pandeemiale kulunud summad, mida saaks teiste haiguste raviks kasutada,» rääkis Haller-Kikkatalo.

Ta lisas, et kõik vaktsineeritud inimesed, kes ei saanud nakkust enne vaktsineerimist, on tänu vaktsineerimisele hoidnud meditsiinisüsteemis kokku üle 13 miljoni euro. Seda on rohkem, kui 2019. aastal kulus näiteks rinna pahaloomuliste kasvajate raviks ning ligi kaks korda rohkem kui kulus meeleoluhäirete raviks.

Raviarvete analüüs näitas sedagi, et raske Covid-19 haigestumise riski mõjutavad lisaks vaktsineerimisele asjaolud, mida me muuta ei saa, nagu sugu, vanus, kaasuvad haigused. Sestap on vaja meil kõigil vajalik end sõltumata neist faktoritest end vaktsineerida, et kaitse Covid-19 haiguse vastu oleks kogu ühiskonnas laiem.

Haller-Kikkatalo tõi välja, kuidas analüüsi tulemusena saab öelda, et vaktsineerides 22 inimest hoitakse ära vähemalt üks liigne nakatumine, samuti iga 153 inimese vaktsineerimisega oleme me ära hoidnud vähemalt ühe inimese liigse surma.