Psühholoogia professor: suhteprobleeme ei tekita raha, lapsed ja majapidamistööd, vaid see, mil viisil neid teemasid käsitletakse

«PREPi paarisuhtekoolitajate eesmärk on suurendada paaride võimalusi õnnelikuks, tervislikuks, stabiilseks ja edukaks kooseluks. See baseerub üle 40 aasta jooksul kogutud teadmistel. Paarisuhtekoolituste puhul on tegemist ennetusega, mitte raviga, ning selles saavad osaleda paljud inimesed korraga ja seega on ulatus palju suurem,» lausus Markman.

«Suhte neli ohu märki on: eskaleerumine, teise arvamuse maha tegemine, eemaldumine ning negatiivne tõlgendamine ehk kõige halva eeldamine. Kõikidel paaridel on vaja time out reeglit, et panna negatiivne arutelu pausile ning naasta selle juurde läbimõeldumalt tagasi. Seda peaksid kõik paarid omavahel arutama ja kokku leppima. Arutelu või tüli käigus ei ole alati vaja probleemi kohe lahendada ning esmalt tuleb probleemist aru saada. Suhtes on oluline kinni pidada kolmest reeglist: oma osa tegemine, otsustamine ja turvaline suhtlemine,» rääkis Markman.