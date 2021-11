Millele pöörata lapse toitmises tähelepanu?

Vastsündinud lapse seedetrakt on ebaküps ja see hakkab arenema ja küpsema koos lapse kasvamisega. Laps on sündimise järgselt valmis seedima vaid rinnapiima. Selleks, et hakata sööma ka muid toite tuleb veel kasvada. Just oma ema rinnapiim on kiiresti kasvavale lapsele kõige ideaalsem toit esimesel kuuel kuul.

«Rinnapiim on oma olemuselt täiesti unikaalne, erinedes lausa ühe toidukorra jooksul, ööpäeva lõikes ning muutub pidevalt lapse kasvades. Rinnapiim on täiesti vastunäidustatud vaid üliharvadel juhtudel. Vahel juhtub, et emal ei jätku piisavalt piima lapse toitmiseks või ei soovi ta ise toita last rinnapiimaga. Vaid sel juhul tekib vajadus võtta kasutusele piimasegu. Ainult rinnapiimaga soovitatakse vastavalt maailma terviseorganisatsiooni soovitusetele toita last kuni 6 kuuseks saamist. Ettevaatlik lisatoiduga alustamine on lubatud alates 4 kuu vanusest, kui laps seda tõepoolest vajab,» ütles Muug.

Muugi sõnul on lapse toitmises oluline etapp ka lisatoidule üleminek, mille puhul on oluline meeles pidada, et lapse magu on täiskasvanu omast umbes viis korda väiksem. See tähendab, et laps peaks korrapärase seedetrakti tööks iga lusikatäiega saama oluliselt rohkem mineraal- ja toitaineid, sealhulgas 7 korda rohkem D-vitamiini, 5,5 korda rohkem rauda, 4 korda rohkem kaltsiumi ning 3 korda rohkem kasulikke rasvhappeid.

«Esimene lisatoit peab olema lihtne ja puhas. Selleks sobib ideaalselt ühest koostisosast koosnev köögiviljapüree (näiteks kõrvits, lillkapsas) ilma soola ja suhkruta,» tõi Muug näiteid.

Mida teha siis, kui siiani kasutatud toote koostis muutub?

Muugi sõnul tasub uuenenud koostisega toote andmisel jälgida sama reeglit nagu tahkele toidule üleminekul – alustada ettevaatlikult ning anda lapsele uue olukorraga aega kohanemiseks.

«Näiteks uuenenud koostisega piimasegu asenda esimesel päeval vaid üks toidukord uuega, järgmisel päeval kaks toidukorda ja nii edasi. Kui lapsel tekivad uue toidu söömisel probleemid nagu näiteks kõhukinnisus, kõhulahtisus, laps muutub rahutuks või tekib hoopiski allergiline reaktsioon tuleks uue toidu koguseid vähendada ja vajadusel konsulteerida perearsti või -õega,» soovitas Muug.

Reeglina on lapse sümptomid uuenenud toote koostise suhtes mittespetsiifilised. «Mõnel korral võib lapsel täheldada tavapärasest suuremat rahutust ja nuttu, kõhupuhitust, kõhu kinnisust ja lahtisust ning oksendamist,» rääkis Muug.

Lapse immuunsüsteemi toetamise eesmärgil soovitab Muug pöörata tähelepanu ka uuenenud koostisele ning planeerida ülejäänud toitumine sellele vastavalt.

«Imiku toitesegude pakendil on alati kirjas kõik selles sisalduvad koostisosad. Seega, kui on huvi, saab pakendilt alati täpselt järgi vaadata, mida toit sisaldab ning võrrelda ka näiteks uue ja vana toote koostist. Oluline on jälgida lapse kasvamist ning seda, et toiduvalikusse lülitatakse õigel ajal ja vanusele sobiva koostisega ja sobivas koguses lisatoitu. Alati saab selles osas nõu küsida oma lapse perearstilt või -õelt,» ütles Muug.