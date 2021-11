Eesti arstid käisid Keenias elusid päästmas

Humanitaarorganisatsioon Eesti Arstid Aitavad Maailma on viimase kaheteistkümne aasta jooksul käinud abimissioonidel arengumaades üle maailma, kogenud missioonihundid Jüri Teras, Mariliis Rauk ja Roland Martin Teras olid Keenias kuuendat korda. Anestesioloog Markko Pärtelpojale oli see esimene selline reis.

«Mina usun, et me muudame nende Aafrika- retkedega maailma veidigi paremaks, vähemalt korrakski. Ja eks on mu vahvad reisikaaslasedki vast sama sooviga taas Keeniasse teel,» rääkis Jüri Teras reisi eel. Meeskond saadeti välisministeeriumi juurest teele 28. oktoobril, järgneva nädala jooksul ootas arste ees ligi 60 operatsiooni. Missiooni toetas välisministeerium arengukoostööprogrammi raames.