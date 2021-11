Pfizer sõlmis kokkuleppe koroonaravimi müügiks vaesemates riikides

PVA andmetel on Pfizer ja BioNTech tarninud vaesematesse riikidesse alla protsendi toodetud koroonavaktsiinist, Moderna vaid 0,2 protsenti.

«See on sündsusetu, et üksikud firmad teenivad iga tund miljoneid dollareid, samas kui madala sissetulekuga riikides on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud vaid kaks protsenti inimestest,» ütles PVA Aafrika esindaja Maaza Seyoum.