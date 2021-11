Tallinn pani käiku kolmanda vaktsiinibrigaadi

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on nakatumise trend languses, millele on kindlasti aidanud kaasa Tallinnasse loodud vaktsineerimisvõrgustik, aga ka õpilaste hajutamine koolides ja osaline distantsõpe.

Kui Eestis on keskmiselt 100 000 elaniku kohta nakatunid 454, siis Tallinnas on see näitaja 340. Enim on nakatunuid Haaberstis ja Mustamäel, kõige vähem aga Pirital.