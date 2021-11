MEESTEPÄEVA MEELDETULETUS ⟩ Tallinna Ülikooli Meeskoor kutsub sõpruskondi tervisekontrolli

Meestekuu on Tallinna Ülikooli Meeskoori toonud elevust – ühiselt kasvatatakse vuntse ning võeti vastu otsus teha kogu kooriga Pikema Sõpruse tervisekontroll. Ajendeid tervisekontrolliks oli nii individuaalseid kui kollektiivseid – soov olla elujõulisem, oma perele pikalt ja tervena olemas, hinnata elustiili mõju tervisele. Sageli on kõige suurem tõuge tervisekontrolli tulekuks mõne lähedase soe soovitus, kuid paraku ka olulise inimese tervisemure või lähedase kaotus.

«Mina olen uue aja mees ja tean, et oma tervise eest tuleb hoolitseda. Mul on endal pere, kindlasti tahaks olla võimalikult kaua nende jaoks olemas,» räägib Kägu ning paneb meestele südamele, et tervis on oluline teema.