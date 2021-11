Ülestunnistus: arstiks saamise raskused pandeemia ajal

Töötasin mõned aastad tagasi intensiivravi osakonnas põetajana. Tol hetkel ei teadnud ma rohkem motiveerivamat kohta. Iga patsient luges - me pöörasime ja pesime, toitsime ja hoolitsesime. Surma nagu polekski olnud ja kui oli, siis oli aupaklik tunne. Aga korraga oli surm igapäevane külaline. Kelle jaoks juhuslikud numbrid Postimehes, kelle jaoks tühi palat number 4. Õppisin talvel, et ma ei tea, mida öelda surevale inimesele oma emakeeles, veel vähem siis 3 keeles. Kui tuled hommikul tööle ja mõtled mõrult, kes öö üle elas. See on suletud ring: üksnes tööl ja veebiseminarides käies kaob jõud midagi muud teha. Olles päevad läbi haiglas, on lihtne koju jõudes voodisse vajuda ning uue äratuskella peale taas samamoodi tõusta ning tagasi minna. Millest rääkida teistega, kui iga uus päev tähendab samu ravimeid, kõikuvaid hapnikusisalduse numbreid ja surma? Vahel saab keegi koju - korraks on imepisike võidujoovastus, aga kõne uue haige tuleku kohta jõuab vahel ennegi, kui palat puhastatud saab.

Haiglas olles kipub ununema, et ka mujal on elu. Ma ei ole lihtsalt arstitudeng või abiarst, olen ka tütar, õde ja tädi. Haiglas on kõik asendatavad ja mina olen vaid väike mutrike süsteemis. Alati on veel tööd - mõni lisavahetus või katmata valve, kuhu keegi ei saa tulla, kus keegi on haigeks jäänud. Lõpmatu töö, mis kattub sünnipäevade ja lähedaste kõnedega. «Ma luban, et ma järgmine kord jõuan» või süümepiinad inimeste ees, keda ma isegi ei tunne - kuidas töötasime terve kursusega esmakursuslaste vastu võtmise nimel, kuid see nautimise ning tagasiandmise hetk, traditsiooniline üritus, mis on kujundanud ja aidanud sisse elada erialasse, jäi lihtsalt ära. Sõlmimata tutvused ning olemata mälestused - kas ma tagantjärgi mäletan haiglas veedetud jõule ning aastavahetust või kas keegi mind mäletab, kui käsundusleping lõppeb ning vajadus abi järele on selleks korraks läbi?

Mõni päev ei tea ma enam, kas üldse tahan arstiks saada. Kas ma tahan seda vastutust ja koormat? Kas ma tahan veel paari lisavahetust? Saata koju patsient, keda ma haiglasse sooviksin võtta, sest haiglas ei ole kohti? Vaadata öösel kell 3, kuidas kellegi hingamissagedus õhku ahmides tõuseb? Suletud ring tööst ja praktikast jätab sind üksi, isegi kui ma tean, et ma pole ainus, kes nii tunneb. Ma ei loe enam ammu uudiseid ega ürita vaielda. Ma ei tea, miks seriaalid idealiseerivad 36- või 48-tunniseid vahetusi, söömise unustamist või ühest töökohast puhkuse võtmist, et teises haiglas edasi töötada. Aga imetlen neid inimesi, kelle silmad selle järel ikka veel säravad, kelle sinised silmaalused ei ole toonud tülpimust häälde.

Kuula mind, kuula siis ja eriti just siis, kui ma ei ütle midagi. Kui olen nutnud terve tee haiglast koju, sest haiglas ei ole kohti. Kui kell on 4 öösel ja me oleme fikseerinud surmaaja. Palun kuula mind! Kell 5.45 tiriseb taas äratus - covid osakond ootab mind.