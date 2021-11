Teadlane paljastas, kust ja millal hakkas levima koroonaviirus

Selgus, et esimeseks teadaolevaks Covid-19 juhtumiks on turul töötanud naine, kirjutab viroloog Michael Worobey. Alguses arvati, et esimene patsient oli mees, kes polnud kunagi käinud Wuhani turul, kus müüdi mets- ja koduloomi.

Worobey analüüs Covid-19 muude varajaste juhtumite kohta linnas viitas sellele, et viirus on pärit loomalt.

Worobey oli üks umbes 15 eksperdist, kes avaldas mai keskel ajakirjas Science veeru, milles seati suure kahtluse alla väide, nagu oleks viirus Wuhani laborist lekkinud.

Viimases artiklis väidab teadlane, et haiguspuhangu päritolu uurimine «annab kindlaid tõendeid pandeemia päritolu kohta elusloomade turult.»

Worobey analüüsis kahe haigla andmete põhjal enne 30. detsembrit esinenud juhtumeid.

Need olid suuresti seotud turuga ja mis ei olnud, olid siiski geograafiliselt selle ümber koondunud.

«Selles 11 miljoni elanikuga linnas on pooled esimestest juhtumitest seotud jalgpalliväljaku suuruse kohaga,» ütles Worobey ajalehele New York Times. «Seda mustrit on väga raske seletada, kui haiguspuhang ei alanud turult.»

Kriitika elusloomaturu teooriale põhines suuresti asjaolul, et esimene tuvastatud juhtum ei olnud turuga seotud.

Kuigi WHO raport väitis, et algselt null-patsiendiks tunnistatud mees oli haige olnud alates 8. detsembrist, siis Worobey sõnul oli ta koroonaviirushaige tegelikult alles 16. detsembril. Esimeseks teadaolevaks haigeks peetud mees ütles intervjuus, et Covidi sümptomid algasid 16. detsembril ja 8. detsembri haigus oli seotud täiskasvanuikka säilunud piimahammastega. See viitab teadlase sõnul, et ta nakatus siis, kui viirus oli juba turult kogukonda levinud.

See tähendaks, et esimene teada Covid-19 juhtum on turul töötanud naine, kes haigestus 11. detsembril.

WHO uurimisrühma kuuluv haiguste ekspert Peter Daszak sõnab, et Worobey analüüs veenis teda.