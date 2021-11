Ekspert selgitab, mis aitab tihti jälile saada peavalu põhjusele ja mis seda leevendab

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul on teadusuuringutes tuvastatud umbes 150 erinevat tüüpi peavalu, kuid üldiselt jaotatakse neid primaarseteks ja sekundaarseteks peavaludeks. «Primaarseteks nimetatakse seisundit, kus peavalu on esmane sümptom, nii on see näiteks migreeni või pingepeavalu puhul ja sekundaarseteks neid, kus peavalu on seotud mõne teise haigusega, näiteks põskkoopapõletikust tingitud peavalu, vedelikupuuduse, kõrge vererõhu või ärevushäirete tulemusena tekkinud peavalu,» toob Baar peavalu põhjustest näiteid.

Apteeker tõdeb, et inimesel võib olla raske aru saada, mis tüüpi peavalu tal on. «Diagnoosimiseks on vaja arvesse võtta erinevaid faktoreid: peavaluga tekkivaid sümptomeid, valu tugevust, peavalu tekke aega, muude neuroloogiliste funktsioonide toimimist ja patsiendi vanust,» loetleb Baar peavalu diagnoosimist mõjutavaid aspektide. «Kõige lihtsam on inimesel oma peavalu tüüpi määrata selle järgi, kas peavalu tekkis esmakordselt ja on harva esinev või on peavalu esinenud juba pikemat aega ja võib-olla on kogemuse põhjal tekkinud korduvad mustrid, mille põhjal saaks järeldada, mille tõttu ja millal peavalu avaldub,» soovitab farmatseut.



Peavalu asukoht võib viidata peavalu põhjusele



Farmatseudi sõnul ei saa küll sajaprotsendilise kindlusega väita, et täpses asukohas olev valu viitab kindlale peavalu tüübile, kuid see on heaks viiteks peavalu põhjuse leidmisel. «Näiteks migreenivalu kipub olema ainult ühel peapoolel. Põskkoopa põletikust tekitatud peavalu annab tunda rohkem põsesarnade ja nina ümber. Kõrge vererõhu poolt tekitatud peavaluga on tunne, nagu pead pigistataks mõlema külje pealt. Pingepeavalule on iseloomulik lisaks peavalule valu kuklas,» loetleb Baar valu iseloomu ja asukohaga seonduvaid peavalu põhjustajaid. «Lisaks on peavalu asukoha info väga oluline ka apteekrile või arstile, sest selle informatsiooni abil on võimalik leida paremini ravi, leevendust ja võimalusel tulevikus valu tekkimist ennetada,» rõhutab farmatseut.

«Kui uuringutega on tuvastatud ligi 150 erinevat liiki peavalu, siis saab väita, et sama palju, kui mitte rohkemgi, on ka erinevaid peavalu põhjustajaid,» räägib Baar. Ta lisab, et sageli on kergema peavalu tekitajaks vedelikupuudus, õlavöötme lihaspinged või külmetus.



Peavalust priiks külmakoti ja puhkamisega



Küsimusele, kuidas peavalu leevendada, vastab farmatseut ühe sõnaga — puhkus. «Kõige lihtsam leevendus peavalule on puhkus, hea oleks valu piirkonda asetada midagi külma, näiteks märg rätik või külmakott ja tähtis on tarbida rohkem vedelikke. Samuti teevad head erinevad kaela venitusharjutused,» toob Baar näiteid lihtsatest võtetest, mida valu puhul kohe kasutusele võtta.



«Kui puhkamiseks ja eelnevalt nimetatu jaoks pole aega ning tingimata vaja toimetusi teha, siis võib kasutada ka ravimeid. Õige ravimi valimise jaoks oleks hea teada, mis peavalu põhjustab, kergemate peavalude raviks saab kasutada käsimüügiravimeid ja hea oleks ravimit ostes apteekrile mainida kui tarvitate mõnda retseptiravimit, sest siis saab välistada soovimatuid koostoimeid ravimite vahel,» räägib Baar.

«Õlavöötmelihaste pingest tekitatud peavalu jaoks saab kasutada kas ravimeid või ravimtaimi sisaldavaid geele ja salve, millel on näiteks valu- ja põletikuvastane või soojendav ja vereringet parandav toime,» soovitab Baar. Ta lisab, et jahutava vahendina võib kasutada näiteks korduvkasutatavat geelkotti, mida saab kasutada nii külma- kui ka kuumakotina.

Stressist ja magamatusest tingitud peavalu puhul soovitab apteeker kasutada rahustavaid taimepreparaate ning vedelikupuuduse korral võtta soolasid sisaldavaid joogipulbreid, et keha mineraalide ja soolade tase normi viia.

Arsti poole soovitab apteeker pöörduda, kui peavalu on sage või kui käsimüügiravimitest peavalu leevendamiseks ei piisa, sest väga paljud abistavad vahendid on väljastatavad vaid arsti retsepti alusel. Samuti rõhutab ta, et arsti poole tuleks pöörduda, kui peavalud on kroonilised ja tekib mõni sümptom lisaks, mida varasemalt ei ole täheldanud.

Apteekri soovitab peavalu ennetada tervislike eluviiside jälgimisega: