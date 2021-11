Just see võib olla Alzheimeri tõve varajane näitaja

Tulemused näitasid, et suurem ärevus on seotud kehvema tähelepanu ja mäluga.

«Tulemus, et ärevussümptomid on seotud halvema mäluga, eriti hilises keskeas täiskasvanutel, viitab sellele, et ärevus võib olla ka Alzheimeri tõve varaseima staadiumi näitaja,» rääkis juhtivteadur Yen Ying Lim.

Juhtivteadur lisas, et leiud viitavad sellele, et ärevussümptomid keskeas võivad suurendada inimese riski dementsuse tekkeks hilisemas elus. Lim ütles ka, et kõrgete depressiivsete ja ärevussümptomite all kannatavad inimesed on rohkem mures oma mälu ja mõtlemise pärast.