ME SAAME HAKKAMA ⟩ Infouputus teeb inimese sõltlaseks

Eelkirjeldatut kogevad sageli inimesed, kes puutuvad kokku rohkema informatsiooniga, kui nad ise ära analüüsida ja kasutada suudavad. Infokülluse ajal on vajalik infokirjaoskus: kuidas üldse infot otsida ja selekteerida, kuidas eristada head allikat kehvast, tõest infot valest. Ometi on vaat et veel vajalikum oskus ära tunda, millal head asja on saanud liiga palju.