WHO avaldas, mil määral saab Omikroni puhul loota immuunsusele

26. novembril 2021 määras Maailma terviseorganisatsiooni viiruse arengu tehnilise nõuande rühma variandi B.1.1.529 Omikroni nimeliseks murettekitavaks tüveks. See otsus põhines tõenditel, et Omikronil on mitmeid mutatsioone, mis võivad mõjutada selle käitumist, näiteks levikut või haiguse tõsidust.

Lõuna-Aafrika ja kogu maailma teadlased viivad läbi uuringuid, et paremini mõista Omikroni paljusid aspekte, ning jätkavad nende uuringute tulemuste jagamist, kui need kättesaadavaks muutuvad.

Ülekanduvus. Pole veel selge, kas Omikron levib võrreldes teiste variantidega, sealhulgas Deltaga, kergemini inimeselt inimesele. Positiivsete inimeste arv on Lõuna-Aafrika piirkondades, mida see variant mõjutab, tõusnud, kuid epidemioloogilised uuringud on käimas, et mõista, kas see on nii Omikroni või muude tegurite tõttu.

Haiguse raskusaste. Pole veel selge, kas Omikroniga nakatumine põhjustab raskemat haigust võrreldes teiste variantidega, sealhulgas Deltaga. Esialgsed andmed viitavad sellele, et Lõuna-Aafrikas sageneb haiglaravi vajadus, kuid see võib olla tingitud nakatunud inimeste üldisest arvust, mitte Omikroniga nakatumisest.

Praegu puudub teave, mis viitaks sellele, et Omikroniga seotud sümptomid erinevad teiste variantide sümptomitest. Esialgu teatati nakatumistest ülikooliõpilaste seas – noorematel inimestel, kellel on tavaliselt kergem haigus –, kuid Omikroni tüve põhjustatava haiguse raskuse mõistmine võtab aega päevi kuni nädalaid.

Kõik Covid-19 variandid, sealhulgas kogu maailmas domineeriv Delta variant, võivad põhjustada raskeid haigusi või surma, eriti kõige haavatavamatele inimestele, ja seetõttu on ennetamine alati võtmetähtsusega.

Eelneva SARS-CoV-2 nakkuse tõhusus ennetamisel. Esialgsete tõendite kohaselt võib Omikroniga uuesti nakatumise oht olla suurem ehk varem Covid-19 põdenud inimesed võivad Omikroniga kergemini uuesti nakatuda, kuid teave on piiratud. Lisateavet selle kohta saab lähipäevadel ja nädalatel.

Vaktsiinide tõhusus. WHO teeb koostööd tehniliste partneritega, et mõista selle variandi võimalikku mõju olemasolevatele vastumeetmetele, sealhulgas vaktsiinidele. Vaktsiinid on endiselt üliolulised raskete haiguste ja surmade vähendamisel, sealhulgas domineeriva ringleva Delta tüve vastu. Praegused vaktsiinid on endiselt tõhusad raskete haiguste ja surma vastu.

Praeguste testide tõhusus. Laialdaselt kasutatavad PCR-testid tuvastavad jätkuvalt nakkust, sealhulgas Omikroniga nakatumist, nagu on nähtud ka teiste variantide puhul. Käimas on uuringud, et teha kindlaks, kas see mõjutab muud tüüpi teste, sealhulgas antigeeni kiirtuvastamise teste.

Praeguste ravimeetodite tõhusus. Kortikosteroidid ja IL6 retseptori blokaatorid on endiselt tõhusad raske Covid-19-ga patsientide ravis. Teisi ravimeetodeid hinnatakse, et näha, kas need on endiselt sama tõhusad, arvestades Omikroni variandi viiruse osade muutusi.

Praegu teeb WHO koostööd suure hulga teadlastega üle maailma, et Omikronit paremini mõista. Praegu käimasolevad või lähiajal tulevad uuringud hõlmavad edasikanduvuse, nakkuse raskusastme (sealhulgas sümptomite), vaktsiinide ja diagnostiliste testide toimimise ning ravi tõhususe hindamist.