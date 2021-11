Psühhoosiepisoodi kogenud inimene vajab integratiivravi ja toetust läbi elu

Professor Nordentoft on esmase psühhoosi kaasaegse käsitluse pioneer nii Taanis kui maailmas ja konverentsil osalejatele oli see erakordne võimalus sellist erialaeksperti kohapeal kuulata. Lisaks andsid Regionaalhaigla ja TÜ Kliinikumi erialaspetsialistid põhjaliku ülevaate esmaste psühhooside käsitlusest ja uuringutest Eestis.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo sõnul andis konverentsil esitletu selge tõenduspõhise sõnumi, et esmase psühhoosiepisoodi käsitlus ei saa ja ei tohi lõppeda peale teist haigusaastat, vaid see peab jätkuma palju pikemalt, tõenäoliselt kogu patsiendi elu.

«See nõuab alustuseks lisaressursse psühhiaatrilises abis, aga annab hiljem tagasi säästetud inimeludes, makstud maksudes ja vabaks jäänud hooldekodu kohtades,» ütles dr Aadamsoo ja lisas: «Mitmed nii meil kui välismaal läbiviidud teadusuuringud on tänaseks andnud meile väga kindlad tõendid, et Taanis alguse saanud esmaste psühhooside integratiivravi mudeli teenuseid saanud patsientidel on parem ravisoostumus, väiksem suremus, sh suitsiidi läbi, nad õpivad, töötavad ja mis peamine – teenivad ka rohkem tulu ja maksavad makse, samuti vajavad nad vähem hooldekodu teenuseid.»