Moderna ja BioNTech-Pfizer avaldasid, millal saavad valmis vaktsiini omikrontüve vastu

Saksamaa BioNTech ja tema partner Pfizer ning USA firma Moderna töötavad selle nimel, et mõista, millist kaitset pakuvad nende praegused vaktsiinid ja kuidas neid kohandada, kuna kardetakse, et variandi mutatsioonid võivad muuta selle ülekantavamaks ja aidata vältida organismi immuunvastust.

Moderna on mobiliseerinud sadu inimesi, kuna eeldab, et vaktsiin võib selle tüve vastu tõhusust kaotada ja vajadusel võib vaktsiini uus versioon olla saadaval juba järgmisel aastal, ütlesid ettevõtte juhid.

BioNTech ütles esmaspäevases avalduses, et on tegutsenud kiiresti esimeste arendusetappide käivitamiseks, saamaks teada, kas on vaja uut vaktsiini. Täpsemaid vastuseid loodetakse umbes kahe nädala pärast.