Vilja Toomast: minu depressioon algas füüsiliste sümptomite tekkimisega ajal, mil mu eelmine abikaasa sai infarkti

Milliste koroonaaja jääknähtudega tuleb vaimse tervise vallas rinda pista?

Koroonapandeemia, ühiskonna suletus, hirmud tundmatu ees ja kontaktide puudus on vaimset tervist halvendanud. Samas tuleb tõdeda, et vaimsest tervisest on viimaste aastate jooksul hakatud rääkima veidi rohkem, koroonaviirusest sõltumata.

Maailma terviseorganisatsioon defineerib tervist kui vaimset, füüsilist ja sotsiaalset heaolu. Meie tänapäeva meditsiinis oleme harjunud, et ravime ennekõike füüsilisi kaebusi. Vaimsele heaolule on tähelepanu pühendatud peaasjalikult siis, kui on juba välja kujunenud tõsine psüühiline haigus, näiteks mõnda laadi psühhoos või depressioon. Enne seda, kui inimese vaimsele seisundile pannakse diagnoos, on aga väga palju vaheastmeid või etappe, kus saaks inimest aidata ja mitte ainult meditsiiniliste vahenditega.

Heameel on tõdeda, et Eesti tervishoid hakkab samuti inimest järjest rohkem käsitlema tervikuna – ei märgata ja ravita üksnes sümptomeid. Järjest enam moodustatakse tervishoiuasutustes meeskondi, kus töötavad käsikäes meedikud, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad. Hakkame märkama, et lisaks füüsilisele ja vaimsele komponendile tuleb tähelepanu pöörata ka inimese sotsiaalsele keskkonnale. Me kuulume perekonda, suuremasse kogukonda, meil on töö, sõbrad – need kõik on olulised valdkonnad ja paraku saavad kannatada, kui inimese tervis on käest ära läinud.

Koroonaepideemia leviku algusajal avastasid arstid iga päev justkui maailma. Kui tugevate hingamisraskuste või muude koroonahaigusest tingitud tõsiste haigusnähtudega inimesed sattusid haiglasse, puudus meedikutel kogemus, kuidas neid haigeid peab ravima. Loomulikult tegid tervishoiutöötajad kõik endast oleneva. Aga see kõik tuli üsna ootamatult. Pildid ja kirjeldused sellest, mis haiglas toimus, tekitasid inimestes rahutust ja hirme.

Uus oli paljude inimeste jaoks ka kaugtööl olemine, kõike seda tuli käigult õppida ja oli nii mõnegi jaoks keeruline ning stressi tekitav.

Koroonaepideemia esimese laine ajal kehtestati karmid reeglid, riik pandi sisuliselt lukku ja inimesed pidasidki tõepoolest reeglitest kinni. Teadmatus ja hirm oli suur. Tagantjärele mõeldes tuleb tunnistada, et minagi desinfitseerisin poest toodud toidupakendeid. Sel ajal oli teadmine, et nakkus levib ka pindade kaudu. Me ju ei teadnud, mida see viirus endast kujutab ja kui nakkav ta on. Arvan, et selline pidev pinges ja hirmus elamine mõjus väga halvasti inimeste psüühikale.

Lisaks kaotasid paljud inimesed töö ja lapsed saadeti koduõppele, lasteaiad olid suletud. Vanematel tuli samal ajal tegeleda eri vanuses lastega. Inimesed pidid õppima töötama kodus, õpetama lapsi ja elama mitu kuud paljudel juhtudel väikestes korterites piltlikult öeldes hommikust õhtuni ninapidi koos. Me reeglina pole sellega harjunud. Lühidalt öeldes, meie elu oli tugevalt häiritud ja see väljendus vaimse tervise halvenemises.

Milline on olukord lastega?