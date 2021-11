WHO soovitab üle 60-aastastel ja põduratel reisimise edasi lükata

Esialgse teabe kohaselt on Omikron senistest koroonaviiruse tüvedest nakkavam. FOTO: Shutterstock

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ütles teisipäeval koroonaviiruse omikronvariandiga seotud reisinõuannetes, et inimestel, kel on soodumus raske Covid-19 haiguse tekkeks, sealhulgas üle 60-aastastel, tuleks soovitada reisimist edasi lükata.