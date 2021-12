Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets nentis, et praegu pole tõestust, et omikroni tüve näol oleks tegemist agressiivsema tüvega või see hoiduks tekkinud antikehadest, aga valitsuse ettevaatlikkus koroonapiirangute seadmisel on adekvaatne, vahendab ERR.