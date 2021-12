Letialused ühekordsed e-sigaretid meelitavad alaealise tubakaturule

Neli-viis aastat tagasi manas alternatiivsetele nikotiinitoodetele mõtlemine suure tõenäosusega ette kujutluspildi kohmakast e-sigaretist ning suurtest vahetavatest akudest, mida tuleb ise tihti laadida. Tänaseks on uute toodetena Eesti turule saabunud tubakakuumutussüsteemid ning e-sigaretid on lahknenud kolme valdkonda – avatud süsteemid (open tank), kinnised süsteemid (podid) ja ühekordsed. Just need viimased on justkui tormina ka Eestis populaarseks muutunud.

Uued tooted, nii tubakakuumutussüsteemid, kui ka ühekordsed e-sigaretid koosnevad akust ja kuumutuselemendist. Siiski on nende vahel olulised erinevused – tubakakuumutussüsteemid kasutavad keraamilist kuumutuslaba, et ilma põlemiseta soojendada tahke tubakapulga sees olevat tubakat.

Ühekordsed e-sigaretid koosnevad üldjuhul neljast osast - liitium-ioon akust, nikotiini sisaldava e-vedelikuga immutatud vatipatjast, ning metallniidist vatipadja sees. Kasutamisel kuumutab akust tulev vool vatipadja sees olevat niidistiku ning aurustab ümbritsevat e-vedeliku. Kui esimesi saab korduvalt laadida ning tubakapulki vahetada, siis viimased, nagu nimi viitab, on ühekordsed ning pärast tühjenemist muutuvad kasutuks. Tähelepanelikul tarbijal võib tekkida mitu küsimust – kuidas kontrollitakse uute toodete sisu ja mis saab ühekordsete seadmetega pärast kasutust?

Must turg ei allu kontrollidele ega küsi vanust

Eestis seaduslikult müügil olevad alternatiivsed nikotiini- ja tubakatooted on kohustatud vastavalt Euroopa Liidu Tubakadirektiivile läbima laborianalüüsid ning olema süsteemides registreeritud. Seda kinnitavad ka näiteks nii Nicorexi e-sigarettide kui Philip Morrise tubakakuumutustoodete turundusmaterjalid.

Peamiselt Hiinas toodetud ning salaturul saadavate värviliste ühekordsete e-sigarettide puhul regulatsioonid ja laborianalüüsid puuduvad. Ei ole võimalik teada, kas tootmiskeskkond on olnud puhas ning mis kemikaale või maitseaineid on kasutatud. Seda ohtu kinnitab ka Ameerika Ühendriikides läbiviidud analüüs, kus leiti tundmatu päritoluga e-sigarettidest nii formaldehüüdi, elavhõbedat, pliid kui ka teisi raskemetalle.

Muret kinnitab Nicorex Baltic OÜ tegevjuht Diane Sirelpuu, kelle sõnul on Nicorexi toodetel need laboritestid olemas, kuid suureks probleemiks on salaturul ringlevad e-sigaretid. «Need tooted on sotsiaalmeediakanalite läbi kättesaadaval väga mastaapselt.»

Musta turul olevad tooted sisaldavad tihtipeale kuni 50mg/ml nikotiini, mis oluliselt suurem Euroopa Liidu 20mg/ml piirmäärast.

«20mg/ml on keskmisele suitsetajatele igati rahuldav ja mõistlik nikotiinisisaldus, et tavasigarettidelt üleminek väiksemate tervisekahjudega alternatiivile oleks teostatav. 50mg on aga ebaproportsionaalselt kõrge nikotiinisisaldus, mis on suurem kui ükski tavasigareti suitsetaja üleminekut tehes vajaks,» lisab Sirelpuu.

Kuvatõmmis salaturul reklaamitavatest 50mg/ml nikotiinisisaldusega e-sigarettidest. FOTO: Erakogu

Sotsiaalmeediagruppide leidmine, kus reklaamitakse pool-avalikult kõikvõimalike maitsetega ühekordseid e-sigarette võtab vaid paar minutit. Pakutavate toodete puhul ei ole võimalik leida teavet ei ohutuse ega tihtipeale ka nikotiinisisalduse kohta.