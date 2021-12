Norra kehtestas Oslos taas koroonameetmed

Piirangute põhjuseks on Covid-19 omikronvariandi tuvastamine 50-60 inimesel, kes andsid pärast eelmise nädalal jõululõunat Oslos positiivse koroonaproovi.

Analüüsid on alles pooleli, nii et omikrontüvi võib kohalike võimude arvates olla enamatelgi inimestel.

«Olukord on murettekitav,» ütles tervishoiuminister Ingvild Kjerkol ajakirjanikele. «See näitab, et viirus kandub väga hõlpsasti edasi ja et vaktsiin ei kaitse hästi nakatumise eest.»