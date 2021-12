Soomes leidis kinnitust teine omikrontüve juhtum

Päris-Soome ravipiirkond teatas eile, et piirkonnas on arvatavalt kaks omikrontüve juhtu, mis on tulnud Rootsist. Rintala sõnul saab teise nakatunu osas kinnituse reedel.

Rintala ütles, et mõlema nakatunu puhul on ka lähikontaktseid, kellel on tuvastatud koroonaviirus. Rintala sõnul on tõenäoline, et ka need on omikronist põhjustatud nakkusjuhud, kuid kinnituse saamine võtab veel mõne päeva.