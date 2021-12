WHO: omikrontüvi on leitud 38 riigis, surmajuhtumeid pole

WHO pressiesindaja ütles ajakirjanikele, et terviseorganisatsioon «ei ole veel saanud teateid omikroniga seotud surmajuhtumitest».

WHO tehniline juht Covid-19 alal Maria Van Kerkhove ütles, et seni on omikrontüve leidmisest teatanud 38 riiki ning variant on leidnud tee kõigisse WHO kuude regiooni.

Organisatsiooni teatel võtab mitu nädalat, enne kui tehakse kindlaks kui nakkav omikrontüvi on ja kuidas praegused vaktsiinid, testid ja ravimid sellega toime tulevad.

Reedel kinnitasid WHO teadlased, et vastused neile küsimustele leitakse lähiajal.

Van Kerkhove sõnul on märke, et uus variant võib nakkavam olla, kuid kindlamalt võib seda öelda mõne päeva pärast.

Mis puudutab omikrontüve põhjustatud nakkuse tõsidust, siis algsed teated tulid ülikoolikoldest ja noortel kaldub haigus kergemini kulgema, ütles ta.

Van Kerkhove märkis ka, et valdav osa seni avastatud kergeloomulistest omikroni juhtumitest on tuvastatud reisijatel ja haigustunnustega inimesed lennukile üldiselt ei pääse.

Seega on omikroni raskusastme kohta veel liiga vara järeldusi teha, rõhutas ta.

Vaktsiinide osas on WHO toonitanud, et praeguste vaktsiinide tõhususes ei ole põhjust kahelda.

«Praegu ei ole põhjust hetkel kasutatavaid vaktsiine muuta,» ütles WHO eriolukordade programmi juht Michael Ryan. «Vaktsineerige end. See on hetkel teie parim võimalus.»

Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased teatasid omikrontüve avastamisest 24. novembril. Esimene laboratoorselt kinnitatud juhtum pärines proovist, mis võeti 9. novembril.

Deltatüvi moodustab endiselt 99,8 protsenti viimase 60 päeva jooksul kogutud ja sekveneeritud proovidest, nähtub GISAID-i andmebaasist.