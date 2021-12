Soome uuringus tuvastati oluline Alzheimeri riskitegur

Vaatluse all oli kokku 260 460 vaimselt tervet üle 18-aastast isikut, keda jälgiti keskmiselt 15 aasta vältel. Haiglate andmebaasidest koguti andmeid nende hospitaliseerimise kohta viirus- või bakteriaalse infektsiooni raviks ning andmeid hilisema haigestumise kohta dementsuse eri vormidesse.

Saadud andmed kinnitavad, et raskelt kulgeva infektsiooni põdemise järel püsib dementsuse suurenenud risk pikka aega, sõltumata infektsiooni tekitajast või eri elundisüsteemide haaratusest infektsioonist, ja see on ilmselt seotud organismi üldise põletikulise reaktsiooniga haigustekitajale.