26-aastaselt insuldi saanud naine: osad sõbrad on suhtlemisele käega löönud, sest ma aeglustan neid

2020 aasta 24. novembril tabas Karmelit jõusaalis insult, mille tagajärjel oli halvatud kogu ta parem kehapool. Nüüd on elumuutvast sündmusest möödas juba natukene rohkem kui aasta. «Suur töö on tehtud selle aastaga, aga väga suur töö on veel ees. Ainult edasi!» sõnab ta ajale tagasi vaadates.

Muutused on vältimatud, aga kasv on vabatahtlik

Karmel töötas varem personaaltreenerina ja treeningsaal oli tema jaoks justkui teine kodu. Kõikidest võimalikest haigustest, mis teda tabada oleks võinud, sai ta enda sõnul just selle, millest taastumine on justkui ta lemmik tegevus. «Kui enne insulti oli trennis käimine ning kõik sellega seonduv mulle väga südamelähedane, siis ka insuldist taastumine on trenn-trenn-trenn,» nendib Karmel, kelle sõnul on füüsiline aktiivsus väga oluline. «Kuid füüsiline pool polegi raske, raske on hoida enda mõttetöö positiivsena, et ei langeks depressiooni,» tõdeb ta.

Kuna Karmel enam endisel viisil aktiivne olla ei saa, on ta avastanud endas armastuse lugemise vastu. Miljonite raamatute seast haarab ta just kirjanduse järgi, mis aitab teda enesearengu teekonnal. «Kõik aktiivne on mulle võrdlemisi piiratud, kuid enne insulti ma ei lugenud absoluutselt, heal juhul üks-kaks raamatut mitme aasta jooksul. Tänaseks ma lõpetan ühe raamatu ja alustan kohe järgmisega. Kaua sa ikka seda Netflixi jaksad vaadata,» naerab ta.

Seljataha jääv aasta on muutnud Karmelit ka inimesena: «Kui ma enne olin ikkagi päris selline nina püsti ja meeletult enesekindel, siis tänaseks olen ma palju alandlikum. Juba see kuidas ma maailma näen ja enda peas asju lahti mõtestan, see kõik on nüüd teistmoodi.». Muutusi on täheldanud ka inimesed tema ümber. «Kindlasti on see piu-pau minus endiselt kuskil olemas, aga võib-olla on ta pisut tagasi tõmbunud,» mõtiskleb ta.

Tõeline vestlus sõprade vahel on vaikimine

Kuna noore naise võimalused on piiratud, on jäädud kaugeks ka mitmete sõpradega. Kogu sel keerulisel rajal on selgunud, kes on tõelised sõbrad. «Mõned inimesed näevad rohkem vaeva, et minuga kokku saada, kui teised. Osad on juba eos käega löönud, sest ma ei saa enam teatud asju teha ja n-ö aeglustan neid. Seda, et ma lähen sõpradega matkama, surfama või trenni, seda enam ei ole. Aga see on hetkel minu elu. Pean sellest üle olema, kuniks kõiki neid asju jälle teha saan,» tunnistab Karmel.

Küll aga on peale insulti üles soojenenud suhted inimestega, kellega varem võib-olla nii palju ei suheldud. «Nemad utsitavad mind tagant ja motiveerivad mind. Näiteks suvel käisin ma wakeboard’imas, see oli ka tänu nende sõprade julgustusele,» naerab ta soojadele suvekuudele tagasi mõeldes.

Karmel on armastab sporti, kuid pärast insulti on ta enda jaoks leidnud veel mediteerimise ja raamatute lugemise. FOTO: Erakogu