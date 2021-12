Soomes tuvastati nädalavahetusega üle 3400 uue koroonajuhu

Viimase kahe nädalaga on registreeritud ühtekokku 16 561 haigestumist, mida on 3462 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on tõusnud 298-le. Eelnenud kahenädalasel perioodil oli see umbes 236.

Kõrgeim näitaja on praegu Põhja-Pohjanmaal, kus see on üle 657. Helsingis ja Uusimaa maakonnas on see üle 300.