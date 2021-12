Teadlased selgitasid välja, kui kaugele võib koroonaviirus levida minutitega

Hea uudis on see, et kui mõlemad kannavad hästiistuvaid meditsiinilisi või veelgi parem, FFP2 maske, väheneb nakkusohtliku viirusosakeste hulgaga kokkupuute risk tunduvalt.

Põhjaliku uuringu käigus uuris Göttingeni Max Plancki instituudi meeskond, millistel tingimustel maskid kaitsevad. Teadlased määrasid kindlaks maksimaalse nakatumisohu mitmetes olukordades.

Göttingeni meeskond oli üllatunud, kui suureks osutus koroonaviirusega nakatumise oht. «Me poleks arvanud, et mitme meetri kaugusel kulub nii vähe aega, et nakatav annus viirusekandja hingeõhust lenduks,» ütleb Max Plancki dünaamikainstituudi direktor Eberhard Bodenschatz. Sellelt kauguselt on viirus juba lendunud koonusekujulise pilvena hingeõhust laiali. Eriti suured ja seega viiruserikkad piisad langevad lühikese vahemaa läbimise järel maapinnale.

«Oma uuringus leidsime, et nakkusoht ilma maske kandmata on tohutult kõrge juba mõne minuti pärast, isegi kolme meetri kaugusel, kui nakatunud inimestel on SARS-CoV kõrge viiruskoormus,» ütleb Bodenschatz. Ja sellised kohtumised on vältimatud koolides, restoranides, klubides või isegi õues.

Hästi istuvad FFP2 maskid vähendavad riski tuhandekordselt

Meditsiinilised või FFP2 maskid kaitsevad aga tõhusalt. Göttingeni uuring kinnitab, et FFP2 või KN95 maskid on eriti tõhusad nakkusohtlike osakeste filtreerimisel sissehingatavast õhust, eriti kui need on võimalikult tihedalt näo vastas. Kui nii nakatunu kui ka mittenakatunu kannavad hästiistuvaid FFP2 maske, on maksimaalne nakatumisrisk 20 minuti pärast vaevalt suurem kui üks tuhandik, isegi kõige lühema vahemaa tagant.

Kui maskid istuvad halvasti, suureneb nakatumise tõenäosus umbes nelja protsendini. Kui mõlemad kannavad hästiistuvaid meditsiinilisi maske, kandub viirus tõenäoliselt edasi 20 minuti jooksul maksimaalselt 10 protsendilise tõenäosusega.

Uuring kinnitab intuitiivset oletust, et tõhusaks infektsioonivastaseks kaitseks peaks nakatunud inimene kandma maski, mis filtreerib võimalikult hästi ja liibub tihedalt näole.

Max Plancki meeskonna määratud nakatumise tõenäosused näitavad riski ülempiiri. «Igapäevaelus on tegelik nakatumise tõenäosus kindlasti 10 kuni 100 korda väiksem,» ütleb Bodenschatz. Selle põhjuseks on asjaolu, et maski servadest välja voolav õhk on nii-öelda ümbritseva õhu poolt lahjendatud. «Kuid me eeldasime seda seetõttu, et me ei saa kõikides olukordades mõõta, kui palju hingeõhku ühelt maskikandjalt teise inimeseni jõuab, ja tahtsime riski võimalikult konservatiivselt arvutada,» selgitab Bodenschatz.

Ilma maski kaitseta osutub ohutuspuhver palju väiksemaks. Ilma maskita hajuvad paljud potentsiaalselt nakkusohtlikud osakesed ruumis laiali. Kirurgilised maskid vähendavad kogust juba oluliselt, isegi kui need sobivad halvasti.

Göttingeni töörühm võttis nakatumisohu arvutustes arvesse mitmeid tegureid, mida varem uuringutes ei kaasatud. Näiteks uurisid teadlased, kuidas maski kehv sobivus kaitset nõrgestab ja kuidas seda ennetada. «FFP2 või KN95 maskide, aga ka mõne meditsiinilise maski materjalid filtreerivad äärmiselt tõhusalt,» ütleb Gholamhossein Bagheri. Nakkusohtu põhjustab ümbritsevatele maski servade alt välja pääsev õhk, kui maski serv ei ole näo lähedal.