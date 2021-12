«"See pole pea kindlasti raskem kui delta,» ütles Fauci usutluses AFPle. «On mõned oletused, et see võib olla isegi leebem,» lisas ta.

«Ma arvan, et selleks kulub veel paar nädalat, vähemalt Lõuna-Aafrikas, ning rohkem nakkusi on tulemas ka mujal maailmas, nii, et võib kuluda kauem aega, et näha, milline on tegelik raskusaste.»