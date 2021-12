Omikron külvab segadust: teadlased avastasid tüvest veel uue variandi

Teadlased on nüüd teinud ettepaneku jagada omikrontüvi, tuntud kui B.1.1.529, kaheks alamliiniks: BA.1 algselt tuvastatud omikrontüve jaoks ja B.2 äsja leitud versiooni jaoks. Jagamist soovitati ja rakendati viimastel päevadel Cov-Lineagesis, võrgusüsteemis, mida kasutatakse SARS-CoV-2 põlvnemiste ja nende leviku dokumenteerimiseks.

«Omikronil on kaks liini, BA.1 ja BA.2, mis on geneetiliselt üsna erinevad,» ütles Londoni ülikooli kolledži geneetikainstituudi direktor Francois Balloux The Guardianile. «Need kaks põlvnemist võivad käituda erinevalt», kuigi seda tuleb veel kinnitada.

Üks oluline erinevus kahe alamliini vahel võib muuta BA.2 jälgimise veidi raskemaks.

Selle põhjuseks on asjaolu, et BA.1 geenis on «deletsioon» – DNAst on eemaldunud nukleotiidid–, mis kodeerib selle piikvalku, mida viirus kasutab rakkude nakatamiseks. See deletsioon, mida nimetatakse lühidalt 69-70del, kõrvaldab Ameerika mikrobioloogia ühingu andmetel RNA järjestusest kuus osist, mis omakorda kustutab piikvalgust kaks «ehitusplokki».

PCR-testid otsivad koroonaviirusel mitut geeni, sealhulgas kõnealust piikvalgu oma. Selle leidmise asemel põhjustavad nad PCR-testi veateate. See veidrus muudab 69–70del variandid, nimelt omikroni ja alfa, PCR testiga kergesti tuvastatatavaks. Pärast selliste juhtumite märgistamist viivad teadlased läbi täieliku genoomianalüüsi, et kinnitada, milline variant konkreetse infektsiooni põhjustas.

«S-geeni väljalangemine oli kriitilise tähtsusega, et saada kiire ülevaade paljudes erinevates Lõuna-Aafrika osades ja seeläbi jälgida BA.1 alamliini levikut,» ütles Briti Columbia ülikooli evolutsioonibioloogia professor Sarah Otto Financial Timesis. Kuid BA.2 ei kanna 69–70del mutatsiooni, mis tähendab, et see ei paista tavalistes PCR-testides teiste variantide hulgast silma ja teadlastel võib tekkida vajadus selle leidmiseks rohkem otsida.

Seni on ülemaailmselt teatatud seitsmest BA.2 juhtumist, kusjuures juhtumid on esinenud Lõuna-Aafrikas, Austraalias ja Kanadas, vahendab The Guardian.