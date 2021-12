Omikron võib olla juba järgmisel nädalal mitmes Euroopa riigis valdav tüvi

«Me eeldame, et see võtab deltalt koha üle mitte nädalate, vaid mõne päeva jooksul,» ütles Šoti esimene minister Nicola Sturgeon reedel.

Briti terviseameti hinnangul on omikronil deltaga võrreldes levimiseelised ja praeguse tempo jätkudes on see detsembri keskpaigaks Suurbritannias dominantne. Kuu lõpuks on nakatunuid üle miljoni, prognoosib terviseamet.