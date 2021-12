AVASTUS ⟩ Koroonaviirus nakatab rasvarakke

Hiljutises uuringus, mis postitati trükieelsesse andmebaasi bioRxiv, katsetasid teadlased bariaatriliste operatsioonide käigus saadud rasvkoega, et näha, kas kude võib olla nakatunud koroonaviirusega. Nad leidsid, et rasvarakud, mida tuntakse adipotsüütidena, võivad nakatuda ja tekitada madalat põletikku. Samuti leidsid nad, et rasvkoes paiknevad immuunrakud, mida nimetatakse makrofaagideks, nakatusid ja käivitasid palju intensiivsema põletikulise vastuse.

Lisaks nendele katsetele uuris meeskond Covid-19 tagajärjel surnud patsientide rasvkude ja leidis koroonaviiruse osakesi erinevaid elundeid ümbritsevast rasvast. Viirused, nagu HIV ja gripp, võivad immuunsüsteemi eest peitu pugeda rasvkoesse; mitmed eksperdid ütlesid Timesile, et SARS-CoV-2 võib teoreetiliselt midagi sarnast teha, muutes rasva viiruse reservuaariks.

Uut uurimust ei ole veel eelretsenseeritud ega teadusajakirjas avaldatud, kuid eeldades, et selle tulemused on kontrollitavad, on lõpptulemus: «Oh issand, tõepoolest, viirus võib rasvarakke otse nakatada,» ütles dr Philipp Scherer, rasvarakke uuriv teadlane, kes uuringus ei osalenud.

Alates pandeemia esimestest päevadest on rasvunud inimestel olnud suurem risk raskelt haigestuda, vajada haiglaravi ja Covid-19 surra tõttu. Mitmed teooriad on püüdnud selgitada, miks rasv ohtu kasvatab.

Alustuseks võib liigne rasv kõhus pitsitada diafragmat ja seega piirata õhuvoolu kopsudes. Lisaks kipub rasvunud inimeste veri hüübima kergemini kui madalama rasvasisaldusega inimeste veri – see on Covid-19 kontekstis veel üks suur probleem, mis võib vallandada ulatusliku verehüübimise.

Lisaks võivad rasvarakud tungida põrna, luuüdisse ja harknäärmesse, kus toodetakse palju immuunrakke. See võib nõrgendada immuunsüsteemi, vähendades immuunrakkude arvu ja kahjustades nende tõhusust. Liigne rasv võib samuti provotseerida kroonilist põletikku kogu kehas, kuna rasvarakud vabastavad põletikulisi aineid, mida nimetatakse tsütokiinideks. Makrofaagid teevad sama, et eemaldada surnud rasvarakud kehast, vahendab Sience.