AVASTUS ⟩ Haides on surmarelv koroonaviiruste vastu

Valke, mida nimetatakse VNAR-ideks, toodab hai immuunsüsteem loomulikult. Need on inimese antikehadest umbes kümme korda väiksemad.

Eelkõige üks versioon, mida nimetatakse 3B4ks, on võimeline kinnituma viiruse ogavalgule, mida viirus kasutab rakku pääsemiseks. See tähendas, et 3B4 suutis laboris väga edukalt neutraliseerida ka teisi koroonaviirusi, sealhulgas SARS-CoV-1 ja MERS-viiruse, samuti WIV1-CoV (mis on nahkhiirtele endeemiline, kuid võib nakatada ka inimese rakke).

VNARe pole veel inimestel testitud ja on ebatõenäoline, et kliinilised uuringud jõuavad õigeks ajaks lõpule, et teha VNARid kättesaadavaks, et võidelda praeguse Covid pandeemiaga. Autorid rõhutasid, et VNARd saab muuta vahendiks tulevaste koroonaviiruse puhangute vastu võitlemiseks. Hai VNARSi kokteili valmistamine ja kasutamine varase ravina võib olla üsna lihtne ja taskukohane, eriti kui vaktsiin pole saadaval.