Omikroni tõttu ei pruugi mitmest ravimist enam kasu olla

Kuid laboratoorsete testide tulemuste põhjal hoiatasid mõlemad ravimitootjad hiljuti, et need ravimid on palju vähem tõhusad omikroni vastu, kuna see sisaldab kümneid mutatsioone, mis raskendavad antikehade rünnakvõimet. Ja kuigi ettevõtted väidavad, et suudavad kiiresti välja töötada uusi omikronile suunatud antikehi, ei oodata nende turule tulekut vähemalt mitu kuud.