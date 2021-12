Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid naaberriikides

Soomes on alates reedest tuvastatud 5932 uut koroonanakkuse juhtu, teatas esmaspäeval terviseamet.

Viimase kahe nädalaga on registreeritud umbes 19 000 uut nakatumist, mida on ligi 2000 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Soomes on praegu haiglates 340 koroonahaiget, neist 60 vajab intensiivravi. Alates reedest on registreeritud 39 Covid-19-ga seotud surma.

Lätis on koroonanakkus tuvastatud 267 465 inimesel.

Haiglates on 1319 koroonahaiget, neist 104 vajab intensiivravi. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on langenud 799,3-le.

Leedus on kogu pandeemia vältel saanud koroonadiagnoosi 502 969 inimest, Covid-19 tõttu on surnud 7143 inimest.

Moskvas lisandus 2630 uut nakkusjuhtu ja suri 78 koroonahaiget, Peterburis olid need arvud vastavalt 1958 ja 64.

Venemaal on kogu pandeemia jooksul kinnitust leidnud 10 241 812 inimese nakatumine koroonaviirusega, Covid-19 tõttu on surnud 298 222 inimest. Haigusest on paranenud 9 014 980 nakatunut.