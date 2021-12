Koroonahaigus annab tugeva hoobi närvisüsteemile

Neuropsühholoogi vastuvõtt pole paljude esimene mõte, kuid võib olla just see, mida vaja. «Nüüd juba teame, et koroona mõjutab ka närvisüsteemi, neuropsühholoog peaks olema üks osa sellest multidistsiplinaarsest lähenemisest,» selgitab Covid-19 järgsete probleemide rehabilitatsiooni pakkuv neuropsühholoog Helen Pikkat. Nii nagu vajab Covidi-järgselt taastumist füüsiline pool, vajab toetust ka vaimne tegevus.

Pikkat rõhutab, et teenus on väga indiviidikeskne, seega konkreetseid samme, mida kliendiga ette võetakse, ei saa üldistada. Edasine selgub esmases konsultatsioonis. «Mõne inimese puhul võibki asi ainult esmase konsultatsiooniga piirduda, me anname soovitused, kuidas toimetulekut parandada ja milliseid strateegiaid kasutada probleemide vähendamiseks,» räägib neuropsühholoog. «Isegi kui pole võimalik oma aju kohe tööle saada nii nagu varem, on alati võimalik leida erinevaid lahendusi, kuidas paremini hakkama saada,» sõnab Pikkat. Kognitiivsete probleemide täpsem hindamine toimub läbi eraldi uuringute.