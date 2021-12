Peaminister: järgmine koroonalaine tabab Lätit jaanuaris või veebruaris

Peaminister märkis, et seda perioodi tuleb kasutada koroonaviiruse vastaseks vaktsineerimiseks, sealhulgas tõhustusannused. Küsimusele, kuidas inimesi kolmanda süsti tegemisele julgustada, vastas Kariņš, et tervishoiuministeerium peaks taasavama suured vaktsineerimiskeskused, mille kaudu saaks inimesed vaktsiinidele hõlpsa ligipääsu.

Kariņš ärgitas inimesi kordusvaktsineerimist edasi mitte lükkama, kuna värsked uuringud kinnitavad, et kolmas annus on tõhus ka viiruse omikrontüve vastu.

Uus tüvi on senisest deltatüvest kolm korda nakkavam ja pole kindlaid tõendeid, et see põhjustaks leebema haiguse. «Seega kui te pole veel vaktsineeritud, palun vaktsineerige end,» ütles peaminister.