UURING ⟩ Nii mitu minutit trenni päevas parandab mälu

Journal of Alzheimer’s Disease ajakirjas ilmunud teadustöös uuriti 30 üle 60-aastase mäluprobleemidega inimese pikaajalise mälu ja aju verevarustuse seoseid. Pooled osalejatest läbisid 12 kuu vältel treeningkava, pooled tegid vaid venitusharjutusi.

Uuringu tulemusel selgus, et trenni ajal suureneb aju verevarustus ning see toetab kahe mälu talletamisega seotud piirkonna funktsioone. Trenni abil on võimalik inimeste mälu funktsiooni parandada ka mäluprobleemide ja isegi Alzheimeri tõve korral. Treeningkava läbinud osalejate mälu paranes ühe aasta jooksul 47 protsenti.