Soome karmistab taas koroonapiiranguid

Alates 28. detsembrist kehtestatakse kolmeks nädalaks piirangud võõrustamissektoris ja alkoholimüügile. Marin kinnitas, et valitsus alustab ettevalmistusi toetuspaketi koostamiseks, et kompenseerida piirangute mõju.

Euroopa Liidu kodanikud peavad Soome piiril näitama ette tõendi negatiivsest koroonatestist, seda ka siis, kui nad on täielikult vaktsineeritud. See meede on jõus 16. jaanuarini.