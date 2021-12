Tuleb olla rõõmus ja tuleb olla koos, soovitatavalt perega. See näikse olevat lihtne kohustuslik jõuluettekirjutus. Ometi on inimesi, kes mitmesugustel põhjustel on pühade ajal üksinda. Vahel ei lase eemalviibimist eeldav töö kõige kallimatega koos pühi pidada, vahel on läbisaamine perega totaalselt metsa keeranud. Jah, vahel on kõige olulisem inimene kõrvalt lahkunud, päriseks – ja mõte rõõmsast jõuluelevusest teiste seltsis on liiga valus.