Britid: ühel inimrühmal on erakordselt suur raske Covid-19 risk

«Rasedate naiste vaktsineerimine on masendavalt madal ja selle tagajärjel on suur hulk naisi saanud tõsiseid kahjustusi,» ütles Ühendkuningriigi meditsiininõunik Chris Whitty. «Rasedus on haavatavus. Oleksime tõesti pidanud selle varem veelgi selgemaks tegema.»

Keha suunab ressursid loote kasvamisse ja vähem immuunsüsteemi toimimisse. Raske Covid-19 risk on eriti suur kolmandal trimestril ja tõstab enneaegselt ja surnult sündimise tõenäosust. Samuti toob see kaasa lapseootel emal pikaajaliste terviseprobleemide tekkimise võimaluse.

«Olime esimesest päevast peale mures, et see võib olla rasedatel hullem kui teistel inimestel, kuna seda on näidanud ka teised hingamisteede viirused, nagu SARS ja gripp,» ütles O'Brien. «Peame õppima, et rasedad naised tuleks kaasata kõikidesse uutesse ravimi- ja vaktsiiniuuringutesse juba varajases staadiumis.»