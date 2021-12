Ecuador muutis koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kohustuslikuks

«Ecuadoris on koroonaviiruse vastu vaktsineerimine kuulutatud kohustuslikuks,» seisis tervishoiuministeeriumi avalduses.

«Inimesed, kellel on meditsiinilistel põhjustel vaktsineerimine mittesoovitatav, vabastatakse kohustuslikust vaktsineerimisest,» lisati teadaandes.

Ligikaudu 69 protsenti Ecuadori 17,7 miljonist elanikust on tänaseks saanud kaks vaktsiinidoosi ja 900 000 on saanud kolmanda annuse. Vaktsineerimise õigus on olnud kõigil alates viiendast eluaastast.