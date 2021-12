Kuidas enesetunnet parandada, kui oled liiga palju söönud?

«Kõigepealt püüa jääda rahulikuks ja ära muretse. Kui oled stressis, toodab seedesüsteem vähem seedimiseks vajalikku hapet ja ensüüme. See omakorda pikendab kehvemat enesetunnet ja soodustab puhituste teket. Selle asemel mine jalutama. See ergutab seedimist. Kasvõi 20 minutit on parem kui mitte midagi,» soovitab funktsionaalse toitumise terapeut Eliisa Lukk.

«Kõige raskem on uksest välja saamine. Kui see ületatud, võid kindel olla, et oled endale pärast tänulik. Liikumine olgu kindlasti rahulik, mitte päris treening, mis võib hoopis seedimist aeglustada.».

Tee ingveriteed. «Nagu enamus asju toitumises – värske on parim,» ütleb Lukk. Värske ingverijuur aitab kergendada ärritust maos ja kiirendada seedetrakti tööd. «Viiluta sõrmeotsa suurune tükk ingverit näiteks termoskruusi, vala peale keev vesi ja lase tal 15 kuni 20 minutit seista, enne kui asud lonksu kaupa rahulikult jooma.» Kui soovid, võid lisada mõne viilu sidrunit.