Soome teadlased leidsid seose Alzheimeri riski ja Covid-19 põdemise raskuse vahel

Umbes kolmandikul soomlastest on APOE4 alleel, geneetiline variant, mis soodustab Alzheimeri tõve teket. Ülemaailmselt on teadlased teatanud tähelepanekutest, mis näitavad seost APOE4 ja Covid-19 vahel – välja on toodud nii suurenenud vastuvõtlikkus SARS-CoV-2 nakkusele kui ka kõrgem suremus Covid-19 tõttu. Nüüd on Helsingi ülikooli ja Helsingi ülikoolihaigla (HUS) uurimisrühm uurinud seost APOE4 alleeli ja Covid-19 raskusastme vahel Soome elanikkonnas.