USAs registreeriti uus koroonanakkuste rekord

Nädalane keskmine uute nakkusjuhtude arv ööpäevas oli teisipäevase seisuga 265 427, mis on rohkem kui eelmine, jaanuari keskpaigast pärinev rekord 251 989.

Harvardi ülikooli epidemioloog ja immunoloog Michael Mina säutsus enne andmete avaldamist, et arv on tõenäoliselt jäämäe tipp, kuna testidest on nappus ja kodus tehtud testide tulemusi ei arvestata