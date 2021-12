Prantsusmaal möllab pühadejärgne koroonalaine

Nakkusjuhtumeid oli kolmapäeval 15 protsenti enam kui teisipäeval, mil püstitati eelmine rekord, ja alates laupäevast on nakatumine kahekordistunud, ütles terviseminister Olivier Véran parlamendile.

«Ma ei nimetaks seda enam omikroni laineks. Ma nimetaksin seda tsunamiks,» ütles Véran viiruse uue, nakkavama tüve kohta, mis on vahetamas välja seni valdavat deltatüve.

Oma kümme protsenti Prantsusmaa elanikest on olnud kontaktis mõne nakatunuga, märkis Véran, lisades, et hiljutine koroonastatistika on peadpööritav.