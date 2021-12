Eestis lisandus eelmisel nädalal 64 gripijuhtumit

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on endiselt veel RS viirus. Gripi haigestumuse intensiivsust hinnatakse madalaks, kuid see on kasvutrendis. Gripiviiruse püsivast levikust terviseameti hinnangul veel rääkida ei saa, kuna seni on registreeritud üksikud juhud ja kaks lokaliseeritud asutuse sisest kollet.