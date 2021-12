Teadlased leidsid, et omikrontüvega nakatumine võib anda üllatava eelise

Seni on deltatüvi osutunud kõige vastupidavamaks ja on seetõttu edestanud algset Wuhani viirust. Esialgsed aruanded näitavad, et uus Lõuna-Aafrkas tekkinud viirusvariant levib palju kergemini kui delta, kuid võib põhjustada leebemat haigust – samuti on tõendeid selle kohta, et tõhustusdoosid võivad omikroni vastu tõhusad püsida vaid kümme nädalat.