See on nagu iga-aastane ähvardav needus: nii kui aastaarv vahetuma hakkab, on justkui lausa üldrahvalik ja kultuuriliselt ettekirjutatud kohustus mõelda, mida eriti suurt ja tähtsat uuel aastal ette võtta. Mitte lihtsalt mõelda, vaid pühalikult lubada. Mis siis, et igal pool meenutatakse, et kaks kolmandikku uusaastalubadusi vajub ära esimese kuu möödudes – kõik ümberringi näib viitavat, et ilma lubamata ei saa.