TOP20 ⟩ Need olid 2021 aasta kõige loetumad terviseuudised

22. märtsil teatati Ravimiametile 370 kõrvamõju teatist AstraZeneca vaktsiini kohta. Tõsiseid (ravi vajanud) reaktsioone kirjeldati neljas teatises. Lisaks teatati kahe inimese surmast, kuid teatise edastanud meditsiinitöötajad seost vaktsiiniga võimalikuks ei pea.

Raido Paasma. FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu haigla intensiivraviosakonna juhataja Raido Paasma rääkis teisel oktoobril, et praegune Eesti tervishoiu kontseptsioon viib tõenäoliselt varsti selleni, et tervishoiutöötajatest tuleb äge põud. «Me võime olla üsna varsti totaalses kriisis,» nentis Paasma.

Läti tervishoiuministeerium kavatses 29. oktoobril esitada valitsusele palve kuulutada välja meedikute mobilisatsioon. Erakorralise meditsiini teenistuse katastroofimeditsiini keskuse juht Dita Heiberga rõhutas, et tegemist on esimese korraga, kui Lätis mobilisatsiooniseadust rakendatakse.

20. märtsil suri pärast pimesoolelõikust Lääne-Tallinna keskhaiglas 36-aastane Karina (perekonnanimi toimetusele teada). Sugulased leiavad, et tegu oli arstliku veaga. Haigusloo, mille said lähedased kätte 23. märtsil seisis surma põhjuseks pimesool ja halb vere hüübimine. Lähedased leiavad ka, et kuna pärast operatsiooni viidi Karina just koroonaosakonda, siis sealsed meedikud ei näinud patsiendi kriitilist seisundit. «Mõistame, kui raske on praegu lahkunu lähedastel. Avaldame neile sügavat kaastunnet. Teeme endast kõik võimaliku, et lähedased saaksid vastused kõikidele oma küsimustele,» kommenteeris juhtunut Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees dr Arkadi Popov.

Pimesoolepõletikuga Karina sõitis haiglasse ise kohale. Enne operatsiooni tegi ta endast foto, mille saatis lähedastele. FOTO: Erakogu

Liina Normet. FOTO: Konstantin Sednev

Sellise väitega kommenteeris Tallinna linnavolikogu liige Liina Normet (Eesti200) haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) otsust hakata lapsi koolides kiirtestima. «See on kõige idootsem ja rumalam otsus, mida Liina Kersna teinud on! Ma olen meditsiinilise haridusega ja olen väga seda meelt, et vajame kiiresti ja tugevaid meetmeid pandeemiaga võitlemiseks ja ka kodusõja alguse vastu! Aga testida lapsi koolides 3 korda nädalas? Kõigi nähes? Kes testib?» küsib Normet.

15. märtsil kirjutas Postimees, et peaminister Kaja Kallas on saanud koroonapositiivse tulemuse. «Täna on see päev, kui ühinen nende tuhandete eestimaalastega, kes on saanud oma koroonatestile positiivse tulemuse,» kirjutas Kallas sotsiaalmeediasse.

Nüüd on teada, et ka vaktsineeritud inimesed võivad koroonahaigusesse nakatuda. Terviseamet selgitas, et ükski kasutatavatest koroonavaktsiinidest pole 100 protsenti efektiivne, kuid vaktsiin kaitseb inimest haiguse raskema kulgemise eest.

Uus uuring tuvastas mitmeid ravimikandidaate, mis blokeerivad või vähendavad rakkudes SARS-CoV2 nakkust ja mida kasutatakse juba muudel eesmärkidel. Kõige efektiivsemaks nakkuste ennetamisel osutus laktoferriin.

Pfizer/BioNTech vaktsiini kahe doosi vaheline intervall on soovituslikult 6 nädalat, maksimaalne kaitse saavutatakse 7 päeva pärast teist doosi. FOTO: Shutterstock

Uuring kinnitas, et Pfizer-BioNTechi vaktsiin pakkus esimestel nädalatel pärast vaktsineerimist suurepärase kaitse, kuid sõltuvalt inimesest hakkas see aja jooksul kaduma. Näiteks oli nakatumise risk 2,82 korda kõrgem 180 päeva või kauem pärast vaktsineerimist.

26-aastane Erika Olson, kes kaalus paari aasta eest koguni 190 kilogrammi, võttis kaalust alla hämmastavad 127 kilogrammi ja on nüüd enda sõnul eluga tunduvalt rohkem rahul.

Erika Olson kaks aastat tagasi, kaaludes 190 kilogrammi. FOTO: SWNS.com/Scanpix

Arstiteadlased võisid tuvastada, miks AstraZeneca Covid-19 vaktsiin võib väga harvadel juhtudel põhjustada eluohtlikke verehüübeid. AstraZeneca vaktsiini saamise järel toodetakse teatud inimeste veres antikehasid, mis mõjutavad trombotsüütide faktoriks 4 (PF4) nimetatavat valku – see kannustab trombotsüüte tööle ja aktiveerib hüübimiskaskaadi.

Eestis tuvastati 30. aprillil esimene India tüve juhtum, mis jõudis riiki töörändega Soomest. Teadusnõukoja tollaaegne juht Irja Lutsar selgitas, et India tüvi jõudis Eesti laborisse tegelikult juba möödunud nädalal. Maailmas sekveneeriti India tüvi esimest korda juba 2020 aasta 5. oktoobril.

Birminghami ülikooli uuringus leiti, et teise doosi süstimine 12 nädalat pärast esimest tekitas kolm ja pool korda tugevama antikehavastuse kui kolmenädalase vahega toimunud vaktsineerimised.