Euroopas on tuvastatud üle 100 miljoni nakkusjuhtumi

Euroopast on saanud viimastel kuudel pandeemia epitsenter ning üritab tulla toime nakatunute arvu kasvuga, mille on tinginud Covid-19 omikrontüvi.

Euroopa alla arvatud 52 riigis ja territooriumil on tuvastatud 100 074 753 Covid-19 nakkusjuhtu kahe aasta jooksul, näitasid uudisteagentuuri AFP andmed.

Üle terve maailma on ametlikult kinnitust leidnud 288 279 803 Covid-19 nakkusjuhtumit pärast seda, kui pandeemia 2019. aasta lõpus Hiinas puhkes.

Kõikidest Euroopa juhtumitest on üle 4,9 miljoni tuvastatud vaid viimase seitsme päeva jooksul. Samuti on sel perioodil 17 riiki ületanud oma nakkusjuhtude rekordi ühe nädala kohta.

Koroonaviirusega seotud surmad on Euroopas aga languses. Kokku registreeriti Euroopas viimase nädala jooksul keskmiselt 3413 Covid-19 surma päevas. Kõige rängem olukord valitses mullu jaanuaris, kui Covid-19 nõudis keskmiselt 5735 inimelu päevas.

Euroopas on 65 protsenti elanikest osaliselt vaktsineeritud, 61 protsenti täielikult, kirjutab veebileht Our World in Data.